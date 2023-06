Hateley su Ferguson: “Diventerà un top player”

TuttoMercatoWeb ha ripreso le dichiarazioni di Mark Hateley , ex attaccante inglese, durante un'intervista rilasciata a Herald Scotland. L'ex Rangers e Ross County ha incensato Lewis Ferguson , prevedendo un grande futuro per il centrocampista scozzese del Bologna . Queste le sue parole:

"Il suo primo anno a Bologna è stato davvero brillante: ha segnato sette gol ed è stata un'esperienza fantastica per la sua crescita. Ferguson diventerà un top player, ne sono sicuro. È già forte, ma migliorerà ancora. Il ragazzo è giovane, forte, atletico e in Italia imparerà ogni aspetto del gioco, anche a livello difensivo. Ha l'attitudine per arrivare al miglior livello".