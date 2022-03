Guizzardi: “Il Bologna partiva come una delle squadre favorite e lo sta dimostrando”

Le parole di Giacomo Guizzzardi

"Quest’anno è cambiata la formula che vede gareggiare gli under 18 invece che le primavera. La qualità del torneo si è abbassata nettamente come dimostrano i risultati delle partite finite anche 10-0. Il Bologna ha concluso il girone al secondo posto qualificandosi per gli ottavi. Nelle prime tre partite ha ottenuto due vittorie e un pareggio: 10-0 contro gli australiani dell’ Apia Leichhardt, 9-0 contro gli argentini del Don Torcuato e 2-2 contro il Sassuolo. Domani alle ore 15 scenderà in campo per gli ottavi conto la Rappresentativa di Serie D, un impegno sicuramente più difficile rispetto alle prime uscite. Il Bologna partiva come una delle squadre favorite e per ora lo sta dimostrando. L’obbiettivo, come dichiarato anche da mister Magnani, è quello di provare ad arrivare fino in fondo come già accaduto nel 2019".