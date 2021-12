Guidolin: “Il Bologna può sognare, 60 punti sarebbero un capolavoro”

27 punti, record in Serie A per il Bologna dopo l'andata da quando ci sono le 20 squadre. Solo Francesco Guidolin , in un campionato a 18, fece meglio con 28 punti nel 2002-2003. L'ex tecnico è stato intervistato dal Carlino:

"Se fai cinquanta punti è un bel campionato, se ne fai sessanta diventa un capolavoro - il suo commento - Per come questo Bologna sta crescendo dico che non deve precludersi nulla. Poi è chiaro che per andare in Conference League devi metterti alle spalle almeno una grande: può succedere, ma non è facile. La piazza è tornata importante, si riesce fare un buon lavoro e la continuità tecnica è fondamentale".