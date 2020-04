Gravina: “Vogliamo completare i campionati, controlli sui giocatori”

Se da un lato Massimo Cellino ha apertamente dichiarato che non schiererà la squadra in caso di ripresa della Serie A, dall’altro la Figc prosegue nella sua chiara intenzione di completare i campionati. Lo ha ribadito a Sky il presidente Gabriele Gravina.

“La nostra idea è completare i campionati non appena ci saranno le condizioni – ha affermato – Ci affideremo alle indicazioni di Fifa e del comitato scientifico. Faremo controlli sui giocatori per garantire la negatività e mi auguro di iniziare ai primi del mese. Non abbiamo una scadenza sul giocare in estate”.