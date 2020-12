Gravina: “Spero che i tifosi tornino presto allo stadio”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in un’intervista a Radio Rai ha parlato di quando potrebbero tornare allo stadio i tifosi. Ecco le sue parole:

“Il campionato sta andando bene, è avvincente e sta tracciando qualche sorpresa. Tutto questo è però privo del protagonista principale, il tifoso, e si vede, è uno spettacolo monco. Non so per quanto tempo ancora gli stadi resteranno chiusi, dipende dalla pandemia, vedremo se a gennaio ci potrà essere già un primo step, me lo auguro, visto anche che riapriranno per esempio gli impianti da sci”.