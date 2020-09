Gravina: Riapertura importante, 1000 spettatori sono pochi”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato intervistato a Radio Anch’io Sport e sulla riapertura degli stadi si è espresso così:

“Nel nostro paese c’è un’esigenza da parte di tutti di tornare alla normalità, è necessario che ognuno torni a coltivare le proprie passioni. Non c’è ancora nulla di graduale, ma, a mio modo di vedere, 1000 spettatori son pochi. Riaprire gli stadi è importante, va fatto anche in B e C. Durante le amichevoli estive si sono fatti passi avanti, la gradualità deve essere proporzionale o ci sarebbero problemi. Il distanziamento sociale è fondamentale”.