Gravina: “Possibile che la Serie A riprenda il 17 maggio”

La luce in fondo al tunnel, l’Italia inizia a respirare e pianifica il ritorno in campo. Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni della RAI traccia il percorso per la ripresa dei campionati. Nessuna certezza ma la voglia di ritornare a giocare la Serie A.

Nelle dichiarazioni del presidente della FIGC si è parlato anche di una data, difficile però trovare conferme senza il parere medico.

Qui le sue parole:

“La Serie A fino a settembre o ottobre è un’ipotesi. Non vogliamo compromettere la stagione corrente e nemmeno la stagione successiva.

Una data ipotizzata per la ripresa dei campionati è quella del 17 maggio, ma sottolineo che si tratta di un’ipotesi”.

Fonte: RAI