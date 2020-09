Gravina: “Lavoro a un campionato su tre fasi”

Il presidente federale Gabriele Gravina vorrebbe provare a modificare il format del campionato di Serie A e avvicinare ciò che si è visto con le fasi finali delle coppe europee post Covid: ovvero una Final Eight.

Lo ha affermato lo stesso presidente al Corriere della Sera: “Sto lavorando ad un campionato con tre fasi, Final Eight e Scudetto – ha affermato – Probabilmente si pensa che il playoff penalizzi chi è abituato a vincere ma non credo sia così. Dobbiamo costruire un campionato affascinante ogni giorno sennò rischiamo di perdere pubblico e oggi in alcune fasi il campionato non è più decisivo in termini di vittoria o sconfitta”.