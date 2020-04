Gravina: “La Serie A deve ripartire. Non posso essere io ad uccidere il calcio italiano”

Le autorità cercano di vederci sempre più chiaro, ma è difficile. Tra incertezze e ipotesi, tuona ancora il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ieri sera ha nuovamente detto la sua ai microfoni di “Che Tempo Che Fa”.

“Non si può chiudere in anticipo il campionato italiano: questo implicherebbe troppe responsabilità – spiega Gravina, che infine conclude – Non posso essere io ad uccidere il calcio italiano. Non capisco perché ci sia così tanta resistenza nel riavviare il sistema. Io difendo il movimento calcistico, ma in generale quello sportivo”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”