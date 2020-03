Gravina: “Il calcio non può fermarsi”

In attesa di capire quale sarà la decisione della Lega Calcio e di quelle che saranno le restrizioni del Governo (o porte chiuse o non si gioca), il presidente federale Gravina ha parlato a margine del congresso Uefa di Amsterdam. Per il numero uno della Figc il calcio non può fermarsi ma proseguire rispettando le direttive e le ordinanze delle istituzioni.

“Sappiamo che giocare a porte chiuse mortifica la gioia dell’evento sportivo – si legge sul Cor Sera – Ma il calcio onestamente non può fermarsi. Credo si debba andare avanti rispettando le ordinanze”.