Grassani: “Non esiste un caso Napoli. Il protocollo va migliorato”

L’avvocato Mattia Grassani, tifoso del Bologna, ma legale del Napoli dal 2005, si è espresso così su un eventuale stop del campionato:

“Stop campionato causa Napoli? Questo non andrebbe chiamato ‘Caso Napoli’, semplicemente perchè il Napoli non ha dato via a nessun caso, è stato semmai creato da chi non ha voluto ascoltare e leggere le segnalazioni provenienti dall’autorità sanitaria pubblica che ha impedito alla squadra di partire per Torino. Oggi è toccato al Napoli, domani chissà. Quanto accaduto non va visto come un problema, bensì come una possibilità di migliorare il protocollo. Se il calcio si dovesse fermare sarà perchè le condizioni generali non consentono nient’altro”.