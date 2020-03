Grassani: “Esonero retribuzione per periodo non lavorativo”

Intervistato da Il Messaggero, l’esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, ha parlato dell’ipotesi di taglio dello stipendio ai giocatori:

“Si può fare. È un principio già affermato in molti ambiti lavorativi, ma finora mai applicato nello sport. Il fenomeno è unico, c’è la sospensione totale dell’attività: partite, allenamenti, ritiri. Il rapporto è sbilanciato tutto a scapito del datore di lavoro. Si può arrivare all’esonero della retribuzione per il periodo non lavorativo”.