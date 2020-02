Gotti ritorna a Bologna

Domani pomeriggio l’Udinese farà visita al Bologna, gara valida per la 6^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Non sarà di certo una partita come tutte le altre per Luca Gotti, l’attuale allenatore dei friulani. Il mister, dopo l’esperienza al Chelsea al fianco di Sarri, si è ritrovato a guidare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Per lui però domani al Dall’Ara sarà un gradito ritorno. Gotti, infatti, è stato vice-allenatore di Donadoni, prima al Parma e poi proprio al Bologna.

Il tecnico approda in rossoblu nell’ottobre del 2015, e vi rimarrà fino all’estate del 2018. Ben 108 partite come vice-allenatore del Bologna: 33 vittorie, 23 pareggi e 52 sconfitte. Per lui che non voleva nemmeno diventare capo allenatore fino all’anno scorso, domani pomeriggio sarà una sensazione speciale.