Gotti: “Oggi l’Udinese è stata solida e compatta”

Soddisfatto Luca Gotti dopo il passaggio del turno della sua Udinese contro il Bologna alla Dacia Arena. Partita di sostanza dei friulani, una prestazione collettiva che può essere un buon viatico per il futuro:

“Oggi abbiamo fatto una ottima partita con giocatori che non avevano disputato tanti minuti in stagione, questa è la nota positiva – ha affermato Gotti – Siamo stati solidi, compatti, abbiamo giocato di squadra. Vincere aiuta a vincere, noi ci teniamo stretti da questa partita una prestazione fatta di squadra. Dovremo essere sempre così in futuro”.