Gotti: “Bologna superiore rispetto al passato. Il ritorno? Sono stato benissimo”

Giornata di conferenza stampa anche per Luca Gotti, attuale tecnico dell’Udinese. La sfida con il Bologna mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, con i bianconeri che guardano le parti basse della classifica con la risalita di Genoa e Lecce.

“E’ superfluo sottolineare ai ragazzi l’esigenza di tornare a vincere, ma quello che dobbiamo fare è lavorare sui presupposti giusti – ha affermato – Sappiamo che la classifica è corta e ogni partita diventa fondamentale, ma non ci faremo prendere dal panico. Formazione? Ho ancora qualche dubbio, ne parlerò con i ragazzi e mi prendo un giorno per decidere. Lasagna? Ha dimostrato di avere grande capacità di entrare a partita in corso, è un aspetto da considerare ma in generale sono soddisfatto di lui”.

Sul Bologna: “Nell’ultimo anno il Bologna è passato a un livello superiore rispetto al passato, sappiamo che mancheranno alcuni elementi con più minutaggio ma metteranno in campo un 11 competitivo. Il mio ritorno? Sono stato tre anni in quella città e mi sono trovato benissimo. Ci sono persone che sento e che sono vicine al Bologna ma non ha impatto su ciò che dovremo fare”.