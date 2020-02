Gotti: “Abbiamo lasciato due punti pesantissimi, ma il pareggio è il risultato giusto”

“Dispiace per il risultato, abbiamo lasciato due punti pesantissimi nel recupero. Non mi è piaciuto il secondo tempo, mentre il primo ha seguito i canoni che avevo previsto. All’inizio abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, poi il vantaggio ci ha condizionato: abbiamo pensato solo a difendere il fortino e basta. Credevo che avremmo saputo gestire meglio la palla nella ripresa, ho cercato di intervenire con i cambi per dare palleggio e personalità ma non ci siamo riusciti. Eravamo arrivati fino al recupero, peccato. Penso che il pareggio alla fine sia meritato”.

Scheda 1 di 2