Gobbi: “Juwara? Al Chievo lo fermavamo solo con i calci”

Massimo Gobbi domenica era a San Siro come commentatore di Dazn per Inter-Bologna, ma nelle sue ultime curve di carriera al Chievo ha incrociato due rossoblù: Juwara e Vignato. Le sue parole al Corriere di Bologna:

“Mi ricordo che Maran chiamava Juwara e Vignato a fare qualche partitella con noi – il racconto di Gobbi – Sono contento che Musa abbia segnato a San Siro. Com’è caratterialmente? Non lo conosco bene perché non era in pianta stabile in prima squadra, ma mi sembra un ragazzo tranquillo”.