Gnocchi: “Sinisa che errore! Se avessi chiesto un difensore, sarebbe arrivata una punta”

Il noto comico e intrattenitore Gene Gnocchi, tifoso del Parma, è stato intervistato da Repubblica a pochi giorni dal derby della via Emilia. Le sue parole:

“Era attesa una punta, è arrivato un centrale bulgaro – ha affermato – Forse Mihajlovic doveva chiedere due difensori, gli avrebbero preso due attaccanti. Il Bologna lo seguo, ha giocatori interessanti. Schouten ha grandi qualità, Soriano fa vedere come si gioca a calcio. Sono innamorato di Barrow, che però non può fare la prima punta, ha bisogno di spazio. Anche Vignato secondo me può dare molto”.