Gli expected goals confermano la grande produzione offensiva del Bfc

Un pareggio e una vittoria per il Bologna dopo due giornate di campionato con zero gol subiti e due fatti, ma i dati statistici dicono altro.

In particolare, gli ‘expected goals’, ovvero le reti attese in una partita sulla base di elaborazioni statistiche in relazione alle occasioni avute, testimoniano come la produzione offensiva rossoblù sia stata molto elevata nei primi due match. Per le statistiche degli xG (in gioco la probabilità, cioè un tiro da due metri ha più possibilità di tramutarsi in gol rispetto a uno da venti metri) il Bologna avrebbe dovuto segnare almeno cinque gol.

La partita con l’Hellas è finita uno a uno, tuttavia la squadra di Mihajlovic ha avuto un xG di 2.11 contro lo 0.11 degli scaligeri. Stesso discorso con la Spal: xG rossoblù a quota 3.53 con le due occasioni sprecate da Soriano che hanno alzato il dato (0.66 il piattone sulla traversa, 0.63 il colpo di testa parato da Berisha).