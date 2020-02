Gli auguri social della Virtus a Sinisa Mihaijlovic

Sinisa Mihaijlovic compie 51 anni, per il mister rossoblu, amatissimo in città, non sono di certo mancati gli auguri e le dimostrazioni d’affetto.

Nel giorno del suo compleanno sono infatti moltissimi i messaggi d’auguri ricevuti da parte di personaggi appartenenti al mondo del calcio e non.

Tra questi vi è da segnalare lo speciale post Instagram dedicato dalla Virtus Bologna nei confronti di Sinisa.

Un augurio speciale proveniente da una realtà differente come quella del basket ma che evidenzia come il rispetto e l’affetto nei confronti di un’icona vadano oltre ogni disciplina.