Stadio – Sinisa l’uomo in più

E’ Sinisa Mihajlovic l’uomo in più del Bologna.

Titola così l’edizione odierna di Stadio che sottolinea lo scatto in avanti in termini di media punti dall’arrivo del servo: si è passati da 1.10 a 1.69, si tratta di una media da Europa. Non solo, quando Mihajlovic è presente in panchina la media punti schizza e con questo andamento per tutta la stagione la proiezione sarebbe di 64 punti. 13 partite con Mihajlovic in panchina con 6 vittorie e 4 pareggi, 10 senza con 3 vittorie e 2 pareggi: sono 22 punti a 11. L’Europa non è più un miraggio, così come non lo sono i 52 punti di Guidolin, record da battere per il Bologna in A.