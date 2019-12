Gli allenamenti riprenderanno lunedì 30 dicembre

Dopo la grande vittoria di ieri a Lecce, il Bologna va in vacanza. La squadra di Mihajlovic si godrà dunque un meritato riposo: tutti i giocatori potranno festeggiare il Natale con le proprie famiglie per una settimana.

Come riportato sul sito ufficiale rossoblu, il Bologna si ritroverà a Casteldebole lunedì 30 dicembre alle ore 14: per l’occasione, le porte del centro sportivo saranno aperte al pubblico. La squadra inizierà dunque solo tra una settimana a preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 6 gennaio alle ore 12.30 al Dall’Ara.