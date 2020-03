Giudice sportivo, una giornata di stop per i tre rossoblu

Dopo le gare giocate nel weekend, il giudice sportivo ha diramato le squalifiche in seguito alle decisioni arbitrali. Nessuna sorpresa per il Bologna, che si è vista confermare la squalifica per somma di gialli dei propri giocatori. Stop di una giornata infatti per Mattia Bani, Federico Santander e Jerdy Schouten.

Fermati per squalifica anche il cagliaritano Joao Pedro e Giulio Donati del Lecce, entrambi per una giornata. Il giocatore salentino è stato squalificato in seguito alla prova tv, per aver pronunciato un’espressione blasfema.