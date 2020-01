Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la ventunesima giornata ha fermato 11 giocatori. Tra questi c’è anche Takehiro Tomiyasu.

Il giapponese ammonito nel finale di match contro la Spal è stato fermato per somma di ammonizioni. Il ragazzo classe ’98 salterà la sfida con il Brescia in programma per sabato alle 15:00 al Dall’Ara.