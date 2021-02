Giudice Sportivo, stop per undici: c’è anche un rossoblù

Sono undici gli squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, che dunque salteranno la ventiduesima giornata di campionato.

In questa lista è presente Matias Svanberg, mediano rossoblù che, complice l’ammonizione rimediata nel derby contro il Parma, sarà squalificato per somma di cartellini gialli e non ci sarà dunque nell’importante gara casalinga contro il Benevento, un match spartiacque per entrambe le squadre. Tra i sanniti mancheranno invece Ionita e Improta, anche loro diffidati e ammoniti contro la Sampdoria.