Giudice Sportivo, la decisione su Soriano

Due giornate di squalifica a Roberto Soriano. Questa è la decisione del Giudice Sportivo in seguito all’espulsione del giocatore del Bologna, rimediata ieri pomeriggio nel match di San Siro contro l’Inter. Il ragazzo era infatti stato espulso dall’arbitro per averlo offeso: senza pubblico, tutti hanno sentito, ed il numero 21 l’ha pagata a caro prezzo.

Soriano sarà così assente – salvo ricorsi accettati – non solo contro il Sassuolo mercoledì sera, ma anche domenica a Parma. Brutta perdita per Sinisa Mihajlovic, che dovrà fare a meno del suo trequartista per le prossime due partite.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo

“SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SORIANO Roberto (Bologna): per avere, al 12^ del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa”.