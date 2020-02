Giudice Sportivo: ecco quanto staranno fuori Denswil e Schouten

Sospiro di sollievo in casa Bologna. Il rosso diretto a Jerdy Schouten costa solo una giornata di squalifica.

E’ stata questa la decisione del Giudice Sportivo che ha fermato il giocatore olandese per un turno a causa di ‘un fallo grave di giuoco’. Una giornata anche per Stefano Denswil, espulso per doppia ammonizione. Gli altri giocatori fermati per un turno sono Ayé, Badelj, Murru, Bonucci, Nandez, Veloso, Ramirez, Luiz Felipe e Sturaro.

I due giocatori rossoblù saranno dunque a disposizione per la sfida contro la Lazio.