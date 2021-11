Giudice Sportivo – Ammenda di 5mila euro al Bologna

Le decisioni del Giudice Sportivo

5.000 euro a carico del club rossoblù 'per aver suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato all'indirizzo della panchina della squadra avversaria alcuni oggetti'. Per quanto riguarda il Cagliari, squalifica di una giornata e ammenda di 5mila euro a Caceres per la pallonata a Nico Dominguez. In ottica Sampdoria, invece, salterà la sfida con i rossoblù Adrian Silva, squalificato dopo il rosso rimediato a Torino.