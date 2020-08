Gioventù ed esperienza, un mix perfetto

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina evidenzia come l’ottimo lavoro svolto da Sabatini & co. abbia portato Sinisa Mihajlovic a poter disporre di una rosa estremamente bilanciata da un punto di vista anagrafico, dove l’esperienza dei veterani come Palacio, Danilo e Medel si è mescolata perfettamente con la gioventù di elementi come Svanberg, Schouten e Tomiyasu.

Non a caso nell’ultima stagione i rossoblù sono stati l’ottava squadra per età media più bassa, pari a 26,6 anni (classifica comandata da Milan con 24,7 anni di media). Se parliamo di under 26, durante questo campionato Mihajlovic ha dato l’opportunità a ben quindici di loro di vedere il campo. Quasi 3.000 minuti sul rettangolo di gioco per Riccardo Orsolini, più di quelli giocati da elementi esperti come Danilo e Rodrigo Palacio. Tanto calcio giocato anche per Tomiyasu, diventato un punto fermo della difesa rossoblù nonostante sia al suo primo anno con questa maglia e abbia solo 22 anni. Farà tanta strada anche Musa Barrow, il cui minutaggio dell’ultima stagione non può essere elevato solo perchè ha perso l’intero girone di andata arrivando solo a gennaio sotto le Due Torri (ma da allora Mihajlovic difficilmente ha rinunciato a lui). Un’età media che potrebbe essere ulteriormente abbassata, se i nuovi innesti annunciati dovessero realmente essere confermati.