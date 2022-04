Giovedì 21 aprile alle ore 18, presentazione del libro del Casalecchio Calcio 1921, 100 anni di passione

Il libro che celebra i 100 anni del Casalecchio Calcio

L’intera comunità casalecchiese e non solo, è invitata a partecipare alla presentazione del libro, “100 Anni di Passione” che si terrà giovedì 21 aprile 2022, alle ore 18 presso la Casa della Conoscenza. La S.S. Casalecchio Calcio 1921, ha compiuto un secolo di storia e mentre l’autore del libro Gionni Forlenza riempiva d’inchiostro quasi 200 pagine, la società bianco verde ha raggiunto i 101 anni. Infatti proprio nel giorno della presentazione del libro, nasceva la gloriosa e storica società di calcio. L’autore del libro ci teneva ad uscire proprio nel giorno dell’anniversario, che spiega così la sua opera editoriale: “È stato un impegno durato quasi un anno, fra contatti di personaggi che hanno fatto la storia del Casalecchio, che si sono resi disponibili nel raccontare le loro esperienze a tinte bianco verdi, ricerca di materiale fotografico, aneddoti, curiosità e tanto altro. Un percorso editoriale che mi ha emozionato e che mi auguro possa emozionare tutti i lettori, che a breve, avranno modo di immergersi in questo libro di “100 Anni di Passione”, edito da Minerva edizioni. Ho preferito raccontare la storia attraverso persone che hanno vissuto un loro pezzetto di vita calcistica in questa gloriosa società, piuttosto che realizzare una sorta di album Panini che per carità, avrebbe avuto sempre il suo perché ma sarebbe stato più un lavoro grafico che non giornalistico. Giovedì non sarà facile presentare il libro davanti al sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso; all’assessore allo sport, Matteo Ruggeri; all’assessore alla cultura, Simona Pinelli; al presidente del Casalecchio Calcio 1921, Luigi Pucciarelli; a parenti, amici, conoscenti, cittadini che onoreranno con la loro presenza, il mio lavoro. L’emozione sarà tanta ma felicissimo di questa data che assieme, condivideremo”. L’appuntamento con la storia del Casalecchio Calcio 1921, è giovedì 21 aprile alle ore 18, presso la Casa della Conoscenza (Sala Piazza delle Culture), in via Porrettana, 360 a Casalecchio di Reno. Per chi non sarà riuscito anzitempo ad organizzarsi, potrà seguire la presentazione in diretta streaming, presso il canale Facebook e YouTube della Casa della Conoscenza.