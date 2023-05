Giovanili, quasi tutti i giovani rossoblù alle fasi finali questo weekend

Tuttavia l'under 18 deve ancora terminare la regular season

Redazione TuttoBolognaWeb

Weekend affollatissimo per le giovanili rossoblù, quasi tutte impegnati nei playoff stagionali. Dall'under 17 fino all under 14, compresa l'under di calcio a 5. Solo l'under 18 di Della Rocca è ancora impegnata nella regular season – in questo caso contro la Fiorentina. Di seguito, il comunicato ufficiale del Bologna condiviso tramite i propri canali ufficiali:

"L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 15 allo stadio “Bozzi” di Firenze, è in casa della Fiorentina, nella gara valida per la 29^ Giornata di Girone A. Potrebbe essere stato un turno spartiacque, quello scorso, con i rossoblù capaci di approfittare del ko del Lecce e salire al 2° posto a 41 punti. La classifica fino alla 9^ posizione, tuttavia, è cortissima – ci sono solo nove lunghezze – e in questo calderone di compagini in cerca del secondo pass per le finali c’è anche la Fiorentina a quota 34.

L’Under 17 di Denis Biavati, domenica alle 13 presso il centro sportivo “Bortolotti” di Ciserano (BG), affronta l’Atalanta, nella gara valida per il 2° turno playoff. Superata la Reggina una settimana fa, ai rossoblù servirà un altro successo per accedere ai quarti di finale che si disputeranno dopo l’Europeo di categoria: da martedì 9 a domenica 14 maggio, mister Corradi deciderà chi – tra i 27 preselezionati – farà parte dei definitivi 20 che partiranno in direzione Ungheria. Tra questi, presente anche Tommaso Ravaglioli.

L’Under 15 di Nicolò Mazzanti, domenica alle 11.30 presso il “Mapei Football Center” di Sassuolo (MO), è tra le mura amiche del Sassuolo, nella gara valida per l’andata degli Ottavi di finale Scudetto. In seguito a una doppia sfida combattutissima in regular season (3-2 in casa rossoblù, 2-2 in pieno recupero in quella neroverde), il derby si ripete con il Bologna in leggero vantaggio: in caso di assoluta parità, infatti, si qualifica ai Quarti la formazione di mister Mazzanti, in virtù del miglior piazzamento in classifica.

L’Under 14 di Massimo Ventura, domenica alle 11 presso il centro sportivo “Cavina”, aspetta il Sassuolo, nella gara valida per la 2^ Giornata di Fase Interregionale. Dopo il ko contro il Parma, i rossoblù cercheranno di recuperare per conquistare il 1° posto e accedere alla fase nazionale.

L’Under 14 sezione calcio a 5, domani alle 17 presso la “Palestra Corticella”, aspetta l’Italservice c5, nella gara valida per la 1^ Giornata della fase Interregionale. Mercoledì 10 maggio, invece, al “PalaBruno” di Mestre (VE), il 2° turno contro il Bissuola Venezia".