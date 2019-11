Giovanili, Mattia Motolese in Nazionale Under 16

Nuova soddisfazione in casa Bologna, per Mattia Motolese, giovane rossoblu dell’under 16. Il classe 2004 ha infatti ricevuto la chiamata della Nazionale Under 16 in vista della doppia amichevole a Telki contro l’Ungheria. Le due partite si giocheranno martedì 26 e giovedì 28 novembre, con fischio d’inizio di entrambe le gare alle ore 13. Mattia raggiungerà gli altri Azzurrini domenica 24 novembre.

Per il ragazzo rossoblu non è la prima convocazione in Azzurro. Un mese fa infatti, Bernardo Corradi, aveva inserito il giovane difensore nella lista dei venti giocatori che hanno partecipato al Torneo Val de Marne, vinto davanti a Russia, Belgio e Francia.