Giovanili, l’under 18 cerca il pass per i play off, l’under 16 attende l’Empoli

Sfide cruciali per i giovani rossoblù

Redazione TuttoBolognaWeb

Ci avviciniamo alla fine della stagione per tutte le categorie e selezioni. Le giovanili del Bologna saranno impegnate in questo weekend in sfide altamente cruciali: l'under 18 per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, i playoff; l'under 16 affronterà l'andata degli ottavi di finale contro l'Empoli. Di seguito, l'elenco completo condiviso dai canali ufficiali del Bologna:

"L’Under 18 di Luigi Della Rocca, domenica alle 15 presso il Centro Sportivo “Biavati” di Corticella (BO), aspetta il Sassuolo, nella gara valida per la 32^ Giornata di Girone A. Ultima partita di regular season per i rossoblù, dato il turno di riposo programmato il prossimo weekend: la sconfitta in casa della Lazio ha complicato i piani per la Final Four, con la squadra scivolata al 4° posto a 42 punti, a -2 proprio dai neroverdi e il Genoa in terza posizione.

L’Under 16 di Luca Sordi, oggi alle 15 presso il Centro Sportivo “Cavina”, accoglie l’Empoli, nella gara valida per l’andata degli Ottavi di finale. I classe 2007 cercheranno di portarsi avanti nella doppia sfida – il cui ritorno è programmato per martedì 23 maggio, ore 15 – consapevoli di non potersi accontentare di un pareggio, visto il miglior posizionamento in graduatoria dei toscani in regular season.

L’Under 12 – sezione Calcio a 5 – di Fabio Frate e Marco Panzolini, domenica dalle 17 presso la palestra del centro sportivo “Lorenzoni” di Sala Bolognese (BO), affrontano ASD Futsal Ternana e ASD Lazio C5 nel triangolare valido per la Fase Interregionale 2. La prima classificata accederà alla Fase Nazionale del 4 giugno al PalaFiere di Pesaro".