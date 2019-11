Giovanili Bologna, il programma del weekend

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica il programma delle giovanili per questo weekend.

UNDER 17: CAGLIARI – BOLOGNA, Domenica 17 Novembre 2019, ore 15.00 – Campo “Campioni d’Italia” Assemini, Cagliari

UNDER 16: BOLOGNA – VENEZIA , Domenica 17 Novembre 2019, ore 15.00 – Campo “Biavati 3” di Bologna

UNDER 15: BOLOGNA – VENEZIA , Domenica 17 Novembre 2019, ore 11.00 – Campo “Cavina” di Bologna

UNDER 14: CARPI – BOLOGNA , Domenica 17 Novembre 2019, ore 11.00 – Campo “Sigonio” di Carpi

UNDER 13 A: CARPI – BOLOGNA , Sabato 16 Novembre 2019, ore 15.30 – Campo “Sigonio” di Carpi

UNDER 13 B: BOLOGNA – SAN MARINO, Sabato 16 Novembre 2019, ore 16.00 – Campo “Galli” di Bologna