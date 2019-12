Giorno di riposo oggi per il Bologna

Il Bologna sta preparando intensamente la sfida di domenica pomeriggio al Dall’Ara contro l’Atalanta, gara valida per la 16^ giornata di Serie A. Visto le fatiche e gli acciacchi degli ultimi giorni, però, Mihajlovic ha deciso di dare il venerdì libero alla squadra: nessuno si allena oggi a Casteldebole.

I rossoblu torneranno in campo invece domani per la seduta di rifinitura: come riporta il sito ufficiale del club, per l’occasione le porte del centro sportivo saranno chiuse al pubblico.