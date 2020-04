Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Franco Lauro.

58 anni, Lauro è stato trovato moto nella sua casa a Roma, probabilmente stroncato da un infarto. E’ stato volto noto della Rai in cui per anni ha commentato la Serie A di basket, qui in foto con Stefano Michelini, oltre che conduttore di numerose trasmissioni sportive della tv pubblica.