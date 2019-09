Giordano: “Lavori per lo stadio inizieranno alla fine di questa stagione o della prossima”

Intervistato a Sport Today, Marcello Giordano ha parlato della situazione stadio: “Il Bologna sta cercando il partner industriale che rifarà lo stadio rossoblu. Questo dovrebbe essere l’ultimo passo prima del deposito del progetto. È un’operazione che fa parte dell’iter legislativo. Ci saranno a breve dei colloqui esplorativi. Si punta a depositare il progetto entro la fine di dicembre. Poi in teoria seguendo la legge sugli stadi, dopo 6 mesi i lavori potrebbero cominciare. Con il progetto consegnato entro dicembre, in teoria i lavori di ristrutturazione già a fine stagione potrebbero prendere il via. La vedo però difficile, credo che la cantierizzazione pesante dello stadio comincerà a fine stagione 2021.”

