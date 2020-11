Giordano: “Importante il rientro di Medel. Sul mercato di gennaio…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Marcello Giordano per parlare di Bologna. I temi affrontati sono stati Orsolini e Soriano in nazionale, il rientro di Medel e il mercato di gennaio. Ecco le sue parole:

“È bello avere 2 giocatori in nazionale azzurra, anche se a Casteldebole sperano che non si aggiungano problemi. Mancini sta visionando da tempo Orsolini, mentre Soriano si è meritato questa convocazione. È il centrocampista con il miglior rendimento in Serie A e questo è il suo miglior avvio di stagione della sua carriera”.