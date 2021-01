Giordano: “Il Bologna sta lavorando per Sanabria. Su Svanberg dico che…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Marcello Giordano per fare il punto sul mercato del Bologna. Ecco le sue parole:

“Sanabria al Genoa ha fatto 9 gol in 39 presenze, va in scadenza a giugno 2022 e il Bologna sta cercando di capire se ci sono le possibilità di intavolare una trattativa in prestito con diritto di riscatto intorno ai 3-4 milioni, ma il Betis lo valuta 8-9. Questa è l’ultima idea, dopo le altre piste che al momento sono ferme come Inglese, Pellegri, Lammers e Zaza. In chiusura, lo Spezia ha fatto sapere che vuole sfoltire la rosa e da capire se Piccoli tornerà all’Atalanta e potrà tornare una pista percorribile per il Bologna. L’attaccante rappresenta l’urgenza e la dirigenza ci sta lavorando”.