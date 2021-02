Giordano: “Il Bologna è una squadra rognosa, la Lazio può accusare il colpo Champions”

Doppio ex di Bologna e Lazio, che si sfideranno domani al Dall’Ara alle ore 18, Bruno Giordano è intervenuto a TMW Radio per dare una sua opinione sul momento delle due squadre. I biancocelesti arrivano da una pesante sconfitta subita in Champions dal Bayern, mentre i rossoblù sono reduci dal pareggio di Reggio Emilia, ma in queste ore hanno perso Tomiyasu per infortunio.

“La Lazio può accusare il colpo Champions – ha affermato l’ex attaccante – il Bologna è una squadra rognosa. Il ko di martedì contro il Bayern Monaco è duro da digerire. I biancocelesti speravano che il discorso qualificazione fosse rimandato alla trasferta in Germania. Ora dovrà reagire”.