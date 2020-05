In attesa del rientro in campo, Mitchell Dijks si diverte sui social e lancia una particolare sfida ai propri fan.

Secondo quanto documentato sul suo profilo Instagram, l’esterno olandese propone a chiunque si trovi nella sua stessa situazione di giocare a Call Of Duty, noto gioco online salito alla ribalta nelle ultime settimane.

Una proposta insolita ma molto divertente, in grado di ricevere migliaia di consensi in pochissimo tempo.

[embedcontent src=”instagram” url=”