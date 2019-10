Gil De Ponti: “Il Bologna è una società gloriosa. Orsolini? Una bella bestia”

Ieri sera il Bologna ha festeggiato i suoi 110 anni di storia al Dall’Ara: dopo una parata di stelle, ciliegina sulla torta è stata la sfida contro le Leggende del Real Madrid. I rossoblu – guidati dalla coppia Colomba-Ulivieri – sono stati sconfitti 2-4, ma poco importa: lo spettacolo è stato dei migliori. A margine dell’evento ha parlato Gil De Ponti, ex attaccante del Bologna, ai microfoni di “Tuttomercatoweb”.

“Certi traguardi sono stati un’impresa per un club come il Bologna. Questa è una società gloriosa, in cui ho grandi ricordi del mio passato. La formazione di Mihajlovic mi piace molto, anche se sono stati persi alcuni punti – esordisce l’ex centravanti, che poi dice la sua anche su alcuni singoli – Peccato per quel rigore di Sansone, lo ha tirato a… ‘bischero’: è comunque cresciuto molto rispetto all’anno scorso. Destro? Per me è un giocatore da 10-15 gol. Però mi piace tanto anche Orsolini, è una bella bestia”.