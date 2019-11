Gifuni: “Contro il Bologna occasione di riscatto per il Napoli”

Intervistato da Sport Today, Gianluca Gifuni ha parlato della situazione Napoli: “Sono state settimane infuocate le ultime in casa Napoli. Il pareggio con il Liverpool ha ridato parziale serenità all’ambiente. La squadra sembra finalmente avviata verso la ripresa anche furi dal campo. Domani ci sarà un incontro tra presidente e giocatori, di cui ancora non si conoscono le modalità precise, che può essere fondamentale per il futuro azzurro. Vedremo se squadra e società riusciranno a trovare un accordo per ridare totale tranquillità all’ambiente. Contro il Bologna potrebbe esserci un riscatto oltre che della squadra anche del tifo, che pare essersi ricompattato intorno al Napoli. Tutto dipenderà dall’incontro di domani tra giocatori e dirigenza”.

