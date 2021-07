Giaretta: “Ecosostenibilità e legame con la città. Terzo kit? Il 3 ottobre”

Nell'edizione serale di Sportoday è intervenuto l'Head of Merchandising and Licensing del Bologna Tommaso Giarretta per parlare delle nuove maglie che sono state presentate questa mattina. Ecco il suo commento:

"Il progetto è partito un anno fa e portato avanti con l'intenzione di sottolineare l'approccio ecosostenibile delle maglie. Macron ha sviluppato un tessuto che per ogni maglia è stato fatto con 13 bottiglie circa di plastica da 0.5 litri. Abbiamo sposato subito questo progetto perché è ora che tutti si muovano in questa direzione e il Bologna vuole farlo come squadra di primo piano. Entrambi i kit presentati hanno questo tessuto e li avrà anche il terzo kit che lanceremo in una data molto speciale di ottobre".