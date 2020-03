Giardini: “Il calcio sta facendo una figura triste. Bfc? Mentalità cambiata”

Intervenuta a Sportoday su Rete 7, la collega Alessandra Giardini ha parlato della situazione calcistica ai tempi del Coronavirus. Si parte dal caos calendari:

“Mi sembra che il calcio stia facendo una figura triste, c’è una parte di paese ferma, ci sono problemi grossi anche per l’economia, le scuole sono chiuse e fa un po’ ridere pensare che il problema principale sia quello del calcio. Qualcuno vuole farci credere questo. Ma nonostante tutto non si riesce a prendere una decisione univoca. In questo marasma c’è chi ha sempre giocato, come il Bologna, e chi invece si è fermato”.