Intervenuta a Sportoday su E’tv Rete 7, la collega Alessandra Giardini ha risposto alle domande di Sabrina Orlandi e degli ascoltatori.

“Penso sarà una partita spettacolare. Credo sia ormai una cosa a cui abituarsi, perché l’atteggiamento del Bologna di Mihajlovic è questo, soprattutto in casa dove si arriva da 8 vittorie in fila. E’ una squadra che fa gioco e non ha paura, da quando c’è Mihajlovic la filosofia è questa”.