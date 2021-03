Gianluca Sansone: “A Bologna mi sentivo a casa. Soriano? Merita la Nazionale”

Gianluca Sansone ha giocato nel Bologna dal gennaio al giugno 2015 segnando 5 gol in 19 partite, tra cui quello della promozione in Serie A e oggi gioca in Serie D nel Casarano. L’ex rossoblù, attraverso un’intervista al Carlino, ha parlato così del Bologna:

“La promozione in A è stata una liberazione perché tutti si aspettavano di vincere il campionato da primi, invece ci vollero i playoff e la finale col Pescara. Non se sia stato il gol più importante della mia carriera, ma forse il più decisivo perché sancì il raggiungimento di un obiettivo tanto desiderato. A Bologna rimasi da gennaio a giugno, poco tempo, fu un’esperienza bellissima, peccato che non sia continuata, ma è sempre un bel ricordo. Qui avevo la sensazione di essere a casa, tutti mi hanno coccolato”.