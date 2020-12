Giampaolo: “Bologna bravo, ma bisognava vincere. Non dovevamo aspettare i rossoblù”

Rammarico per non aver vinto una partita importante, Marco Giampaolo ha analizzato il pareggio interno contro il Bologna. Il tecnico del Torino è anche consapevole del fatto che i rossoblù nel secondo tempo hanno fatto meglio dei granata. Queste le sue parole:

“Oggi era una partita da vincere. Per vincerla però dovevamo farla noi, ci abbiamo provato ma non sempre ci siamo riusciti. Bisognava avere l’atteggiamento giusto anche rischiando qualcosa in più. E’ la mentalità che fa la differenza, la squadra ha giocato per vincere. Cambi? Se cambio è perchè c’è bisogno di cambiare”.