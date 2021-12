Giaccherini: “La Juve è obbligata a vincere contro il Bologna”

Emanuele Giaccherini , ex giocatore di Juventus e Bologna, presenta la sfida tra le sue due ex squadre.

"Il Bologna è una squadra che può vincere, pareggiare o perdere con chiunque, dipende tutto da come interpreterà la partita a livello di spirito e di voglia. Si passa dalla vittoria con la Lazio a partite scialbe con Venezia e Torino in cui l'atteggiamento non è stato da squadra di Mihajlovic. Il mister sarà molto arrabbiato con i suoi, avrà dato una scossa questa settimana".