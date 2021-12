Giaccherini: “Bologna troppo molle nel primo tempo”

Il commento di Emanuele Giaccherini

"E' bastato un lancio illuminante di Svamberg per Sansone, per riaprire una partita che il Torino aveva completamente dominato. Vittoria comunque meritata da parte degli uomini di Juric per le tante occasioni create. Grandissima partita di Sanabria, non solo per il gol ma per quello che ha fatto per la sua squadra. Bologna troppo molle nel primo tempo che poi si è riacceso dopo il gol di Orsolini, ma non è bastato"